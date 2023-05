Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct de Externe chinez Sun Weidong l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Beijing, Hideo Tarumi, și i-a transmis un protest "pentru inflamarea problemelor legate de China" la summitul Grupului celor Șapte (G7) de la Hiroshima. Acest lucru a fost precizat intr-o declarație publicata pe…

- Ministrul chinez al comertului se va deplasa saptamana viitoare la Washington, o vizita rara pentru un inalt responsabil de la Beijing, intr-un climat de tensiuni exacerbate. transmite vineri AFP.

- Renault a anunțat ca va lansa un SUV de clasa D care va purta numele unui celebru avion de lupta: Rafale. SUV-ul de mari dimensiuni va fi hibrid și, cel mai probabil, va deveni cel mai scump model din gama constructorului francez. Renault a cumparat in anii 30 o companie aeronautica ce a construit un…

- Doi producatori de baterii pentru vehicule electrice planuiesc sa cheltuie aproximativ 10 miliarde de euro pentru fabrici din Europa, dupa ce Europa a relaxat regulile privind ajutorul de stat pentru proiectele din industria ecologica in incercarea de a castiga cursa de subventii cu SUA, transmite Reuters.…

- Un tribunal muntenegrean a deschis vineri calea spre eliberarea pe cautiune a lui Do Kwon, fondatorul sud-coreean al criptomonedei Terra, acuzat de Washington si Seul de frauda de mai multe miliarde de dolari, noteaza AFP, citat de Agerpres.Daca decizia va fi confirmata in pofida unui apel anuntat…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock incepe joi o vizita in China, menita sa reafirme unitatea politica a Uniunii Europene in fata superputerii emergente, in conditiile in care comentariile lui Emmanuel Macron au dezvaluit posibile fisuri in abordarea comuna fata de Beijing, relateaza Reuters,…

- Taiwanul a anuntat ca a detectat joi dimineata trei nave de razboi si un elicopter anti-submarin in apropierea insulei autonome, dupa intalnirea dintre presedinta sa, Tsai Ing-wen, si presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Kevin McCarthy, in California, transmite AFP.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a declarat ca vor fi ”consecinte” in cazul in care China trimite arme in Rusia pentru razboiul din Ucraina, dar este destul de optimist ca Beijingul se va abtine de la a face acest lucru, relateaza AFP și News.ro. Olaf Scholz a facut declaratia in cadrul unui interviu…