Stiri pe aceeasi tema

- Magazine demolate cu scandal, la metrou, in miez de noapte! Angajatii ADP sector 6 au fost incoltiti de comerciantii din statia de metrou Crangasi, carora venisera sa le puna chioscurile la pamant. Zeci de politisti si de jandarmi au fost si ei prezenti in subteran, anunța Antena3. In cele…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- O femeie din Navodari, județul Constanța, a sunat, miercuri, la 112 și a amenințat ca arunca blocul in aer. Pompierii au intervenit imediat și au evacuat toate persoanele aflate in cladire. Pompieri din cadrul ISU Dobrogea și polițiștii constanțeni au intervenit in urma apelului primit la numarul de…

- Continua demolarea spațiilor comerciale la metrou. Autoritațile au desfiintat, marți dimineața, chioșcurile de la stația de metrou Basarab. ”Au fost date jos primele constructii ilegale de la statia de metrou Basarab. Vom continua sa punem legea in aplicare si la celelalte statii de metrou de pe raza…

- Demolarea chioscurilor de la metrou continua. Autoritațile au desfiintat, joi noapte, spatiile comerciale de la stația Pipera. Decizia de a dezafecta spațiile comerciale din metrou noaptea a fost luata pentru a nu stanjeni circulația calatorilor. De asemenea, pentru a preveni orice incident, la fața…

- Evacuarea si demolarea spatiilor comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului a inceput miercuri dimineata la statia de metrou Stefan cel Mare, a anuntat Ministerul Transporturilor. Termenul limita pentru eliberarea spatiilor comerciale amplasate in incinta statiilor de metrou a expirat…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, miercuri, ca dispozitia primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, privind reducerea programului unor agenti economici este nelegala și, ca urmare, nu ar trebui aplicata. “Dispoziția este nelegala. Nefiind legala, nu ar trebui aplicata”, a declarat…

- Intervenția providențiala a doi calatori a salvat, miercuri, viața unei adolescente in stația de metroul Dristor 1. In fracțiuni de secunda, o femeie a reușit sa profite de indoiala copilei aflata pe șina de metrou, iar intervenția unui alt barbat aflat pe peron a fost decisiva pentru salvarea in ultimul…