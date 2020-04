Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a devenit cunoscuta in urma cu mai bine de 10 ani atat pentru melodiile ei ieșite din tipare, cat și pentru ținutele pe care le-a purtat de-a lungul timpului. Stefani Joanne Angelina Germanota, cunoscuta drept Lady Gaga, este o artista americana cu origini italienești, care a fost dintotdeauna…

- Lidl recreeaza masa din Ion, de Liviu Rebreanu, cu produse din gama Camara Noastra și ii invita pe romani sa experimenteze tradiții vechi cu produse noi și sa caștige un tur culinar in Romania sau un premiu in valoare de 3.000 euro. Lidlcontinua sa abordeze bucataria romaneasca dintr-o perspectiva moderna…

- Alcohol You, Beautiful Disaster, Cherry Red, Colors și Storm sunt cele cinci piese pe care Roxen le va canta in Selecția Naționala Eurovision, pe 1 martie. Juriul și publicul vor alege melodia caștigatoare, care va reprezenta Romania in mai, la Rotterdam. Fiecare piesa este reprezentata de cate un lyric…

- Mersul la sala nu este doar o fița, ci și o necesitate, in niște vremuri in care sedentarismul ne face sa acumulam kilograme pe nesimțite. Drept urmare, vedetele, pentru care imaginea este o carte de vizita importanta, au mare grija de masa lor musculara. Iata care sunt celebritațile din showbizul autohton…

- Denisa Raducu s-a stins din viața in urma cu mai bine de doi ani, dupa ce s-a luptat luni de zile cu o boala grea. Trecerea ei in neființa a provocat un gol imens in sufletele celor care au cunoscut-o și apreciat-o, iar apropiații iși aduc aminte cu drag de lucrurile care ii faceau placere manelistei…

- Puțini oameni mai știu ca fabrica de sticla de la Avrig exista și astazi și nu doar cu numele, informeaza Turnul Sfatului. Fabrica veche de patru secole este ultimul loc din Romania in care se mai produce sticla handmade, iar oamenii povestesc, cu mandrie, ca au facut pahare pentru nunta Prințului Charles,…

- Cazul Țandarei, dosarul despre una dintre cele mai mari și periculoase rețele de trafic de carne vie din Romania, a șocat intreaga opinie publica dupa ce inculpații care trimiteau copiii la cerșit in Marea Britanie, au fost achitați de Tribunalul Harghita. Cazul Țandarei, dosarul despre una dintre cele…