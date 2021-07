VIDEO Macron anunţă măsurile pentru a-i determina pe francezi să se vaccineze Emmanuel Macron a anuntat luni o serie de masuri pentru a-i incuraja puternic pe francezi sa se vaccineze, in special generalizarea permisului sanitar si obligatia de vaccinare pentru personalul de ingrijire, cu scopul de a stavili raspandirea variantei Delta, noteaza AFP. "Trebuie sa ne indreptam spre vaccinarea tuturor francezilor", a spus seful statului intr-un discurs detaliind masurile luate hotarate pentru atenuarea efectelor celui de-al patrulea val al COVID-19. El a rezumat ideea generala astfel: "Sa trecem restrictiile asupra celor nevaccinati, mai degraba decat asupra noastra", inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

