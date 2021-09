VIDEO Luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale din județele Moldovei au făcut un stagiu de pregătire profesională In perioada 5-10 septembrie a.c., este organizat la Iași, un stagiu de pregatire profesionala, la care participa instructori din cadrul I.G.P.R.-S.I.A.S. și luptatori ai serviciilor pentru acțiuni speciale din județele din zona Moldova, respectiv Iași, Vrancea, Galați, Bacau, Vaslui, Suceava, dar și Covasna. In cadrul acestei forme de pregatire sunt vizate multiple activitați specifice de antrenament intens, pe linia tacticilor de intervenție, tragerilor cu armamnetul din dotare și a pregatirii fizice. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2021/09/Clip-video-8.mp4 Scopul final urmarit este uniformizarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate in 25 de judete, valabila pana joi dimineata, transmite Agerpres . In intervalul 25 august, ora 10.00 – 26 august, ora 10.00, in Transilvania, Moldova si, local,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate in 25 de judete, intre care și județul Brașov, valabila pana joi dimineata. Astfel, in intervalul 25 august, ora 10:00 – 26 august, ora 10:00, in Transilvania,…

- Astazi, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se vor afla sub atenționare cod galben de canicula. Pe de alta parte, instabilitatea atmosferica se va accentua și vor fi posibile averse torențiale. De la ora 10:00, județele Botoșani, Iași, Vaslui,…

- Astazi și maine, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se vor afla sub atenționare cod galben de canicula. Totodata, gradul de instabilitate atmosferica se va accentua, iar de la ora 12, pana diseara, la ora 22:00, județele Suceava, Botoșani,…

- Avertizare de viituri in zona raurilor Siret si Prut pana joi dimineata Foto: Arhiva/ ISU. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis miercuri, 4 august, o atentionare Cod galben de viituri, valabila pâna joi dimineata în bazinele hidrografice…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, ce vizeaza, pana marti la miezul noptii, rauri din regiunea Moldovei, cat si cele din Dobrogea. Conform prognozei de specialitate, pana marti, la ora 12:00, va fi Cod…

- COD PORTOCALIU Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata, ploi abundente Interval de valabilitate: 02 iulie, ora 10:00 – 02 iulie, ora 23:00 Zone afectate: județele Vaslui, Galați, Vrancea, Bacau și zona de munte a județelor Neamț și Suceava In jumatatea de sud a Moldovei și zona de munte,…

- Meteorologii au emis noi alerte de ploi torențiale. Pana la ora 23:00, județele Suceava, Botoșani, Neamț și zona de munte a județului Bacau se afla sub atenționare COD GALBEN de averse. Tot pana la ora 23:00 este in vigoare și o avertizare COD PORTOCALIU de instabilitate atmosferica valabila pentru…