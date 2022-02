VIDEO: Luptă inegală? BMW M5 CS se duelează cu Ferrari 812 Superfast Aceasta noua investiție a celor din Zuffenshausen va incepe anul viitor și vine in completarea celor aproape 700 de milioane de euro investiți deja in producția primului lor model electric, Taycan. Astfel, Porsche iși propune sa creeze spațiul necesar pentru producția de modele electrice mai ieftine, de dimensiunea și prețul unor mașini precum Cayman sau Boxster. Planul este deja un motiv de nemulțumire al șefilor companiei, conform unui articol... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

