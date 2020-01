Stiri pe aceeasi tema

- Casa Louis Vuitton a prezentat marti la Paris un diamant brut de marimea unei mingi de tenis in fata unui numar restrans de clienti si spera sa se impuna cu ajutorul acestei nestemate speciale in sectorul extrem de competitiv al bijuteriilor de lux, informeaza AFP. Denumit "Sewelo" - care…

- Louis Vuitton tocmai a cumparat al doilea cel mai marediamant din lume, un alt semn al ambițiilor marcii franceze pe piațabijuteriilor de lux, scrie CNN.Diamantul brut de 1.758 de carate, care a fost descoperit deLucara Diamond Corp in Botswana in luna aprilie a anului trecut, are o culoareinchisa și…

- SUA vor lua o decizie privind nivelul prezentei lor in Africa, in special in regiunea unde opereaza Franta si G5 Sahel, in termen de circa doua luni, a declarat luni seful statului major american, generalul Mark Milley, relateaza AFP. "Nu exista un calendar precis", a declarat generalul…

- Corpul unui baietel "de circa zece ani" a fost descoperit miercuri dimineata in trenul de aterizare al unui avion Air France venind din Abidjan, a informat o sursa apropiata anchetei demarate in acest caz, potrivit AFP. Avionul, un Boeing 777, decolase din Abidjan, capitala economica a Coastei de Fildes,…

- Accident in sectorul Buiucani din Capitala. Doua masini au fost grav avariate, dintre care o masina de taxi a fost proiectata intr-un gard. Impactul a avut loc la intersectia strazilor si Paris si Nicolae Costin.Imaginile au fost facute publice pe o retea de socializare.

- De unde provine omenirea? Daca autorii unui studiu controversat au dreptate, atunci raspunsul este Botswana, Africa. Cercetatorii australieni au identificat pamantul natal al primilor oameni moderni, adica regiunea exacta din Africa unde au trait stramosii lui Homo sapiens, acum 200.000 de ani, relateaza…

- Principesa Margareta și actorul Radu Duda sunt casatoriți de 23 de ani. Povestea lor de iubire a inceput in 1995, iar in 1996 au decis sa se casatoreasca. Aceștia nu au devenit niciodata parinți, iar fiica Regelui Mihai I a explicat de ce nu s-a intamplat asta. Actualul șef al Casei Regale, in varsta…