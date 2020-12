Stiri pe aceeasi tema

- “Children of the World” este cadoul pe care Lori Glori il daruiește de sarbatori tuturor copiilor de pe aceasta planeta și are toate ingredientele ca sa devina imnul copilariei. “Cand am ascultat piesa pentru prima data mi s-a facut instant pielea de gaina. Primul meu gand a fost ca mesajul acestei…

- „Fa binele de dragul binelui si nu de dragul laudei sau al recunostintei. Binele facut este el insusi o rasplata”. (Ecaterina a II-a) Eveniment de caritate: Asociația “Solidus” anunța ca organizeaza o strangere de fonduri pentru copiii de la Centrul de Ingrijire Paliativa Hospice Sibiu din cadrul…

- Mai multi copii s-au alaturat initiativei Asociatiei „Blondie” de a achizitiona prima ambulanta aeriana din tara, iar costul acesteia si cel de operare in primul an se ridica la 2 milioane de euro, potrivit news.ro. Dupa izbucnirea pandemiei, Asociatia „Blondie” a inceput sa transporte, cu…

- "Guvernul PNL a crescut bugetul educatiei in 2020 la 3.4- din PIB. 2,99 - reprezinta, in medie, cheltuielile publice cu educatia in Romania, printre cele mai mici sume din UE, raportat la PIB. De aceea, voi sustine din Parlament cresterea graduala a bugetului alocat Educatiei si Cercetarii, pana la…

- ”De doi ani și inca invaț sa-i conving pe copii sa vina la școala”, povestește invațatoarea Florentina Tituleac intr-un articol scris pentru siteul de educație Școala 9 BRD.„Ești cea mai buna doamna” este felul in care copii romi din cartierul Garcini, de la marginea orașului Sacele, ii mulțumesc invațatoarei…

- E.ON lanseaza concursul național „Școala Verde”, dedicat ideilor ECO-responsabile ON va acorda premii in valoare de 9.000 de euro și 3 laptopuri, iar școlile caștigatoare vor fi desemnate de public; Concursul se va desfașura online, in perioada 22 octombrie-22 noiembrie, pe trei categorii: Eco-știința,…

- Saracia extrema separa copiii de parinți, treptat, pana ii separa de tot.Trimite HOPE prin SMS la 8844 și ajuta-i sa ramana impreuna! In contextul crizei economice actuale, Hope and Homes for Children lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru a ajuta copiii vulnerabili sa nu ajunga in orfelinate…