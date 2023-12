VIDEO. Locuitorii se adăpostesc în corturi după cutremurul din China Locuitorii din provincia chineza Gansu au fost nevoiți sa se adaposteasca in corturi marți (19 decembrie), dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit regiunea cu o zi inainte de miezul nopții. Cel puțin 127 de persoane au fost ucise și alte sute au fost ranite in dezastrul care a adus distrugeri pe scara […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Supraviețuitorii cutremurului devastator din provincia Gansu din China se inghesuie in corturi improvizate, in timp ce temperaturile din timpul nopții au coborat mult sub zero grade. Bilanțul victimelor a crescut la 131 de morți.

- Bilantul victimelor cutremurul din China creste la 127 de morti si 730 de raniti. 155.000 de locuinte avariate si pagube importante. Sute de persoane evacuate, anunta presa de stat, citata de BBC. Cutremurul cu magnitudinea 5,9 a lovit provincia Gansu in jurul miezului noptii (16:00 GMT), daramand cladiri…

- Cel puțin 118 persoane au murit și peste 500 au fost ranite intr-un cutremur in provinciile de nord-vest Gansu și Qinghai. Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a zguduit luni, cu puțin timp inainte de miezul nopții, o zona muntoasa din nordul platoului tibetan, provocand moartea a cel puțin 118 persoane…

- Cel puțin 116 persoane au murit și alte sute au fost ranite dupa un cutremur care a lovit nord-vestul Chinei, a potrivit presei de stat. Echipele de salvare se straduiau sa ajunga la supraviețuitori la temperaturi sub zero, potrivit CNN . Cutremurul a zguduit județul Jishishan din provincia Gansu luni…

- Un cutremur puternic a zguduit zona Jishishan, din provincia Gansu, China, luni noaptea tarziu. Case, drumuri și vieți omenești au fost afectate. Azi dimineața, autoritațile chineze raportau deja 105 morți și 4.700 de case avariate. Un cutremur de magnitudine in jur de 6,2 pe Richter s-a produs chiar…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 5,9 care s-a produs luni seara in nord-vestul Chinei, a anuntat agentia oficiala de presa chineza Xinhua citata de AFP. Serviciile de gestionare a situatiilor de urgenta si de pompieri au fost solicitate sa intervina in…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a lovit miercuri sudul regiunii chineze Xinjiang, a anunțat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), potrivi Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 8 kilometri, a precizat EMSC. Urmarește Romania Libera pe Twitter, Facebook și Google News!

