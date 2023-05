Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit s-a intamplat astazi in centrul Moscovei! Mașina Patriarhului Kirill a fost implicata in gravul incident. In urma impactului puternic, limuzina șefului Bisericii Ortodoxe din Rusia a fost distrusa. Camerele de supraveghere din zona au surprins momentul in care s-a produs accidentul.

- O duba special pentru transport deținuți și o mașina a IJP Buzau s-au ciocnit mațri la pranz pe E85, in zona Poșta Calnau, dupa ce șoferul dubei a intrat pe contrasens, relateaza portalul de știri Vrancea 24.Un al treilea autoturism a fost de asemenea implicat in accident. Autospeciala Penitenciarului…

- O mașina a poliției s-a lovit violent cu o ambulanța pe bulevardul Ștefan cel Mare intersecția cu strada Alexandru Pușkin din centrul Capitalei. Accidentul s-a produs in jurul orei 09:46.Potrivit poliției, nimeni nu a avut de suferit, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

- Un barbat, in varsta de 31 de ani, a fost spulberat pe o trecere de pietoni din centrul capitalei. Acesta a fost spitalizat. Accidentul a avut loc astazi, 21 martie, in jurul orei 11:44, pe strada Pușkin.

- Caz șocant in centrul Capitalei. Un barbat a fost lovit in plin de o mașina pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, in timp ce acesta traversa strada neregulamentar. Imaginile video au fost publicate pe pagina de Facebook, transmite Realitatea.md. „Poate acest filmuleț il va ajuta pe șoferul mașinii…