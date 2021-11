VIDEO Liga 1: Remiză între U Craiova 1948 și Sepsi Sfântu Gheorghe U Craiova 1948 a terminat la egalitate cu Sepsi Sfântu Gheorghe, sâmbata seara, pe teren propriu, scor 1-1, meciul disputat în etapa a XV-a a Ligii 1.

Craiova a deschis scorul prin Balan ('51), iar Luckassen ('57) a egalat pentru Sepsi.

Meciul a început cu o mica întârziere, din cauza unor probleme la sistemul de comunicare dintre arbitri.

Au evoluat echipele:



U Craiova 1948: Popa – Negru, Kovacic, Huyghebaert, Busu – Asamoah, Albu (Bauza ’80), Van Durmen (Raicea ’80) – Sidibe (Ondaan ’72), Compagno,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

