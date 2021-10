Stiri pe aceeasi tema

- Domenico Paviglianiti, unul din fugarii cei mai cautati ai Italiei, a fost arestat in plina zi pe o strada din capitala spaniola, intr-o operatiune comuna cu carabinierii italieni. Politia a facut publica filmarea arestarii. Paviglianiti avea asupra sa documente portugheze false, sase telefoane mobile…

- Sportivii romani vor evolua luni 2 august la trei discipline sportive la Jocurile Olimpice de la Tokyo, atletism, kaiac-canoe si tenis de masa, potrivit agerpres.ro. Claudia Bobocea va evolua in serii la 1.500 m, Catalin Chirila si Victor Mihalachi au programate calificari la canoe-2 pe 1.000…

- Sportivii care participa la Jocurile Olimpice nu sunt premiați de Comitetul Internațional Olimpic, dar primesc recompense generoase de la comitelele sportive ale statelor de unde provin, de la sponsori, sau alte parți implicate in fenomenul sportiv, scrie CNBC.com.

- Mai multe locuri de joaca din Craiova par ca au fost uitate complet de autoritati. Sunt atat de degradate si de neingrijite incat abia daca mai pot fi folosite. Unele nu arata nici pe departe ca spatii menite sa provoace copiilor bucuria de a se juca. Insa, pentru modernizarea acestora, craiovenii mai…

- Sportivii care urca pe podiumul olimpic vor avea dreptul sa iși dea masca jos pentru ședința foto de pe podiumul olimpic, a anunțat luni Comitetul Olimpic Internațional, intr-o prima relaxare a masurilor restritive care au marcat organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, relateaza Agerpres . Pana…

- E canicula peste tot in Romania, iar meteorologii anunța in continuare o vara extrem de calduroasa. Majoritatea ștrandurilor și-au deschis porțile, iar ofertele sunt pentru toate buzunarele. Cine vrea condiții de lux poate apela la piscinele din cluburile private, unde are parte de cocktailuri speciale…