Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi, 33 de ani, a declarat ca va ramane la FC Barcelona, deși in urma cu 10 zile a trimis un fax conducerii catalane in care iși exprima dorința sa plece dupa 20 de ani petrecuți la club. "Nu as merge niciodata la tribunal impotriva clubului vietii mele. De aceea voi ramane la Barcelona", a…

- Dupa ce Leo Messi a inștiințat-o pe Barcelona ca vrea sa plece de la clubul catalan dupa 20 de ani, Liga de fotbal spaniola a anunțat ulterior ca argentinianul are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. Drept raspuns, familia Messi a trimis astazi o scrisoare oficiala catre Liga spaniola.In…

- Internaționalul argentinian Lionel Messi, 33 de ani, a facut un nou gest care arata ca plecarea sa de la FC Barcelona e iminenta: duminica, 30 august, nu s-a prezentant la centrul de antrenament al clubului catalan in vederea efectuarii testelor pentru depistarea coronavirusului, informeaza ziarul spaniol…

- Președintele de la FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, joaca dur cu capitanul Leo Messi și il cheama in fața fanilor, neavand de gand sa-i dea drumul. Argentinianul anunța ca luni se prezinta la antrenamentele lui Ronald Koeman. Telenovela rupturii lui Messi de Barcelona ofera noi detalii din culisele…

- Lumea fotbalului romanesc nu crede in plecarea lui Lionel Messi de la Barcelona. La fel precum Gica Popescu, nici fostul fundaș Ionuț Rada (38 de ani) nu e convins ca vom asista la o istorica plecare a argentinianului de pe Camp Nou. CONTEXT: Leo Messi a transmis un fax catre clubul FC Barcelona, anunțand…

- Starul argentinian Lionel Messi a recunoscut in discutia de joi cu noul sau antrenor Ronald Koeman ca nu vede clar viitorul sau la FC Barcelona, desi admite ca sunt mari probleme pentru a-si rezilia contractul, noteaza EFE. Conform postului de radio catalan RAC1, Messi si-a intrerupt vacanta…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a intrecut-o pe Napoli cu scorul de 3-1 (3-1), sambata seara, pe Camp Nou, in mansa secunda a optimilor de finala ale competitiei. Foto: (c) Albert Gea/REUTERS Dupa 1-1 in tur, catalanii au transat calificarea…

- FC Barcelona are "obligatia" de a-i prelungi contractul lui Lionel Messi, a declarat presedintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, marti, intr-un interviu acordat postului de radio RAC 1, pe fondul speculatiilor facute saptamana trecuta de mass-media in legatura cu viitorul fotbalistului argentinian…