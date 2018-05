VIDEO Lavrov, care s-a ntlnit cu Kim Jong Un la Phenian, l-a invitat pe liderul nord-coreean n Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a fost primit joi, pentru prima data, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, in cadrul vizitei sale oficiale la Phenian, a anuntat Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza TASS si AFP. "Kim Jong Un l-a primit pe Serghei Lavrov la Phenian", a anuntat ministerul…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, scrie CNN.Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a fost intr-o vizita secreta la Phenian, la inceputul lunii, pentru a pregati intalnirea presedintelui american cu omologul sau nord-coreean, potrivit presei americane.El ar fi discutat personal cu Kim Jong Un, sustin jurnalistii americani.

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…