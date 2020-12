Stiri pe aceeasi tema

- In primele saptamani dupa inaugurarea Maiei Sandu in funcția de președinte, va fi organizata vizita la Chișinau a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, precum și o intrevedere cu președintele Ucrainei, Vladimr Zelenski.

- Ieri, presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat convins ca Romania este fericita ca un cetatean al sau a devenit presedinte al Republicii Moldova, facand aluzie la cetatenia romana a contracandidatei sale Maia Sandu, care a castigat categoric al doilea tur al scrutinului…

- CHIȘINAU, 21 oct - Sputnik. Expertul in studii de securitate Aurelian Lavric a declarat in cadrul emisiunii „Contrapunct” de la Radio Sputnik ca cei interesați de de destabilizarea Republicii Moldova ar trebui sa investeasca foarte mulți bani in acest sens, intrucat in țara noastra nu exista potențial…

- CHIȘINAU, 20 oct - Sputnik. Statele Unite pregatesc un scenariu ”revoluționar” pentru Moldova dupa alegerile prezidențiale, a declarat Serghei Narișkin, directorul Serviciului rus de Informații Externe (SVR), informeaza RIA Novosti. "SUA continua sa intervina fara a se sinchisi in treburile interne…

- Candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, ex-primarul general al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, este in criza de idei și il invidiaza pe actualul primar al capitalei, Ion Ceban, pentru ca acesta intr-o jumatate de an a reușit sa faca atit cit nu a reușit insuși Dorin Chirtoaca…