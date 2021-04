Romania ramane principalul partener al cetatenilor Republicii Moldova, in acest sens fiind si sprijinul consistent oferit in vederea gestionarii pandemiei de COVID-19, a transmis presedintele Klaus Iohannis la intrevederea pe care a avut-o, marti, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.



Conform unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, cei doi sefi de stat au analizat, la intalnire, stadiul implementarii proiectelor convenite cu ocazia vizitei presedintelui Romaniei la Chisinau in 29 decembrie 2020, mentionandu-se ca, in acest an, Romania a donat…