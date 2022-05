Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici in aceasta seara impreuna cu singurul grup de americani a carui cota de popularitate este mai mica decat a mea", a spus jovial presedintele democrat in debutul discursului sau, relateaza France Presse.Pentru a-l ridiculiza pe predecesorul sau republican Donald Trump,…

- Presedintele si glumele au revenit, iar mastile faciale au disparut la cina de gala a corespondentilor de la Casa Alba care a fost reluata sambata seara la Washington, unde Joe Biden a oscilat de la umor la seriozitate, evocand Rusia, relateaza France Presse.

- Bridget Brink, care in prezent ocupa functia de ambasador al Statelor Unite in Slovacia, va fi numita in functia de ambasador al Statelor Unite in Ucraina, post care a ramas vacant de la inceputul anului 2020, cand presedintele SUA era Donald Trump. Presa americana precizeaza ca presedintele Joe…

- Joe Biden se va afla in Polonia, vineri, a doua etapa a calatoriei sale europene, dupa prezența la summitul NATO de la Bruxelles. Președintele american va fi intampinat de omologul Andrzej Duda pe aeroportul din orașul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina distrusa de…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- „Evaluam directiva președintelui Putin și in acest moment nu vedem niciun motiv sa ne schimbam propriile niveluri de alerta”, a precizat oficialul de la Washington."Nimeni din SUA nu are vreo intenție de razboi cu Rusia. Aceasta retorica este greșita și trebuie evitata, nu avem niciun motiv sa ne schimba…

- Președintele american Joe Biden a afirmat, sambata, intr-un interviu pentru youtuberul Brian Tyler Cohen, ca nu exista o alta alternativa la sancțiunile date Rusiei dupa invadarea Ucrainei decat declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, informeaza News.ro . „Exista doua optiuni: Incepe al Treilea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat decretele de recunoastere a celor doua provincii separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk. Mai mult, parlamentul de la Moscova a autorizat desfasurarea de trupe rusesti in respectivele provincii. De la acest moment au inceput și mai tare sa se…