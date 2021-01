Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a inceput sa primeasca saptamana aceasta gaze naturale azere din Marea Caspica, un pas important catre diversificarea surselor de aprovizionare energetice, de care era pana in prezent dependenta aproape complet de Rusia, scrie AFP. ''Putem declara astazi o diversificare totala'' a…

- Mii de locuitori din Wuhan au sarbatorit venirea noului an 2021, exact la un an dupa ce Organizatiei Mondiala a Sanatatii (OMS) a fost informata despre detectarea primului caz de COVID-19 in acest oras din centrul Chinei, relateaza AFP. O multime de oameni a dat drumul in aer la sute de baloane…

- Poliția din Madrid ancheteaza un caz șocant petrecut in seara de Revelion, caz in care este implicata o familie de romani stabilita in Spania. Din primele investigații rezulta ca barbatul și-a omorat soția, dupa care s-a sinucis, iar cei doi copii minori ai cuplului au fost martori la toata scena.

- Momarlanii, baștinașii din Valea Jiului, inca pastreaza tradițiile populare pe care le-au moștenit de la inaintașii lor. Astfel, vergelatul este un obicei care spune ca in seara de Revelion, pe o masa trebuie sa fie asezate farfurii cu gura in jos. Sub acele farfurii se pun: paine,…

- Spectacolul de artificii din Sydney din noaptea de Revelion va avea loc si anul acesta, dar din cauza pandemiei, nu va fi la fel de extravagant ca la editiile precedente, iar spectatorilor nu li se va permite accesul pe malurile portului pentru a admira ceremonia, au anuntat luni

- Germanilor li se spune sa se pregateasca pentru interzicerea artificiilor in sarbatorile lor tradiționale de Anul Nou, singura perioada a anului in care persoanelor private li se permite in mod legal sa le cumpere. Autoritațile spera ca interdicția va reduce numarul de persoane care au nevoie de tratament…

- Urmatorul concert inclus in cadrul evenimentelor incluse in cadrul proiectului Scena din Cartier ii va aduce in fața melomanilor la sfarșitul acestei saptamani pe membrii formației timișorene Leslie Wolf & The Groovemakers. Scena din cartier este un proiect de intervenție locala dedicat sectorului muzical…

- Romanii nu vor putea participa la petreceri de Revelion, la finalul acestui an. Aceste evenimente intra in categoria evenimentelor private, iar acestea sunt interzise din cauza pandemiei. Explicațiile au fost oferite duminica, de premierul Ludovic Orban, care a argumentat ca, in cadrul evenimentelor…