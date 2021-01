Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, Italia a ajuns in pragul caderii guvernului. Liderul formațiunii Italia Viva, fostul premier Matteo Renzi, a anunțat miercuri dupa-amiaza, in cadrul unei conferințe de presa, demisia a doi doi miniștri reprezentand partidul sau, cel al Agriculturii și cel al Familiei,…

- Vorbind intr-o conferinta de presa mult-asteptata, Renzi a spus ca doi ministri ai partidului Italia Viva vor demisiona. Astfel, guvernul va ramane fara majoritate in Parlament si in pragul colapsului. Sprijinul din partea partidului lui Renzi a fost esential pentru supravietuirea coalitiei conduse…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat miercuri ca-si retrage partidul din coalitia care sustine guvernul premierului Giuseppe Conte, coalitie ramasa astfel fara majoritate in parlament, transmite Reuters potrivit Agerpres. Decizia lui Renzi, anuntata la o conferinta de presa, arunca Italia…

- Guvernul de la Roma a adoptat în noaptea de marti spre miercuri un plan ambitios în valoare de 222.9 miliarde de euro pentru a stimula relansarea economiei italiene afectate de pandemia noului coronavirus, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Consiliul de ministri a aprobat #RecoveryPlan,…

- Membri ai guvernului italian atentioneaza ca, din cauza disputelor asupra utilizarii fondurilor europene pentru redresare post-pandemie, coalitia de centru-stanga condusa de premierul Giuseppe Conte se afla la un pas de colaps, informeaza marti dpa potrivit Agerpres. "Aceasta criza guvernamentala…

- Premierul italian Giuseppe Conte i-a oferit joi partidului Italia Viva al fostului premier Matteo Renzi inca un post in guvern, pentru a evita o criza politica intr-o perioada in care Italia trebuie sa pregateasca planul national de redresare si rezilienta cerut de Comisia Europeana pentru a beneficia…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson ar pierde majoritatea absoluta si chiar propriul loc daca ar avea loc acum alegeri generale in Regatul Unit, la care nici conservatorii, nici laburistii nu ar castiga o majoritate absoluta, potrivit rezultatului unui sondaj publicat duminica de compania Focaldata,…

- Republicanii din Senat, camera superioara a Congresului SUA, care are puterea de a confirma judecatori si oficiali de rang inalt in administratie, risca sa isi piarda majoritatea la alegerile de marti, comenteaza DPA, potrivit AGERPRES.In prezent, 53 din cele 100 de locuri din Senat sunt detinute…