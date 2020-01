VIDEO Israelul a făcut progrese în realizarea unui laser care poate intercepta rachete, anunță ministrul Apărării Ministerul israelian al Apararii a anunțat ca a reușit sa faca un pas înainte în dezvoltarea laserelor care pot intercepta amenințari aeriene, inclusiv rachete, drone și proiectile antitanc, relateaza The Jerusalem Post. Noul sistem de laser va fi testat pentru a completa sistemul de aparare aeriana Iron Dome.

Laserul de noua tehnologie &"face ca aparatul de securitate sa fie mai letal, mai puternic și mai avansat&", a spus ministrul Apararii, Naftali Bennett.

Vorbind despre acest nou instrument de razboi, Bennett a spus ca &"vom adauga o sabie laser când vom avea de…

