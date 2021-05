Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile israeliene au suspendat marți seara zborurile catre Aeroportul Internațional Ben-Gurion din Tel Aviv din cauza rachetelor lansate din Fâșia Gaza de islamiștii Hamas catre metropola israeliana, potrivit AFP."În timpul tirurilor masive (...), zborurile au fost oprite…

- Miscarea islamista Hamas a anuntat marti seara ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei israeliene Tel Aviv, unde au sunat sirenele. Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a publicat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu atacul asupra Tel Aviv-ului. In imagini…

- O cladire cu zece etaje aflata in centrul orasului Gaza, in care se aflau birouri ale unor oficiali ai Hamas, a fost complet distrusa marti seara in urma unei lovituri aeriene israeliene, relateaza AFP. Cladirea, situata la malul marii, s-a prabusit dupa ce a fost vizata de un atac aerian,…

- Doua femei israeliene au fost ucise marți în orașul Așkelon, din sud, de rachetele lansate de militanții palestinieni din Fâșia Gaza, relateaza AFP."Doua femei au murit. Una avea 65 de ani, cealalta 40 de ani. Înca nu ne putem anunța identitatea", a declarat pentru AFP…

- Dezastru ecologic de proporții in Israel, unde o mare parte din coasta de la Mediterana a fost poluata cu gudron, iar biosfera din zona este amenintata. Autoritati israeliene si ONG-uri au curatat duminica litoralul israelian de la Marea Mediterana, potrivit BBC . Aceasta maree neagra se datoreaza deversarii…