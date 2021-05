Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a facut, joi, noi precizari legate de evoluția campaniei de vaccinare anti – coronavirus din Romania. „Am vizitat centrul de vaccinare de aici de la Spitalul Militar si pot sa spun ca sunt foarte placut impresionat. E organizat impecabil, cu toate ca e in conditii de container,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania "sta extraordinar de bine" in ceea ce privește campania de vaccinare și ca "s-a intrat intr-o faza noua cu imunizarea", in care s-a renunțat la birocrație. Iohannis a spus ca azi, in Romania se va depași numarul de 100.000 de persoane vaccinate anti-Covid,…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza astazi centrul de vaccinare anti-COVID de la Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu" din Constanta. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita sefului statului va avea loc la ora 12.00.

- Campania de vaccinare din Romania merge foarte greu, iar asta nu din cauza ca nu ar fi suficiente doze de vaccin, ci din cauza scepticismului oamenilor de a se vaccina. 1 milion de persoane vaccinate anti-covid-19 intr-o singura zi Exista totuși țari care au campanii de vaccinare de mare succes. Este…

- Peste 5.000.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost administrate pana acum in Romania, informeaza platforma RO Vaccinare, marți seara, 27 aprilie, intr-o postare pe pagina de Facebook , potrivit Agerpres. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei nationale…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat deschiderea a inca 160 de fluxuri de vaccinare in localitati cu rata mare de infectare si a dat ca exemplu in acest sens Bucuresti, Constanta si Dambovita, informeaza News.ro. Andrei Baciu a fost intrebat duminica, la o emisiune…

- Romania va depași azi pragul de 1 milion de persoane vaccinate. Miercuri, numarul de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in Romania va depași pragul de milion, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. „Miercuri va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat…