Stiri pe aceeasi tema

- "Soldații americani sunt tot timpul bineveniți in Romania", a declarat, miercuri, președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a mai adaugat ca Romania a atras atenția, de ani de zile, ca este nevoie de mai mulți militari in zona Marii Negre. In ceea ce privește mișcarile globale de trupe americane,…

- Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, despre relocarea mii de militari americani din Germania in alte țari din Europa."Am urmarit cu mare interes declarațiile lui Mark Esper despre mișcarile gloabe ale militarilor. Vin sa intareasca postura NATO,…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine joi, de la ora 13.00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Iesirea presedintelui vine dupa ce ieri Romania a atins un record negativ al persoanelor infectate cu COVID-19,

- Trupe americane vor fi "probabil" transferate din Germania in Polonia, a declarat miercuri presedintele american, Donald Trump, in urma unei vizite la Casa Alba a omologului sau polonez, Andrzej Duda, fara sa ofere detalii in legatura cu numarul acestora, relateaza AFP citat de Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis face declarații in legatura cu inundațiile care au lovit Romania. Declarații Klaus Iohannis: Ne confruntam cu o serie de inundații severe care au afectat viața a mii de romani. In plina criza sanitara avem și o alta situație grava cu consecințe pe termen lung. Vreau sa transmit…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Palatul Cotroceni, ca Romania se pregateste sa atraga „fonduri europene substantiale”, facand referire la o propunere a Comisiei Europene, potrivit Agerpres. El a spus ca propunerea este ca Fondurile Multianuale sa fie discutate „la pachet” cu fondurile…

- Președintele Klaus Iohannis a participat vineri, la Palatul Cotroceni, la o ședința privind deciziile de politica economica in contextul epidemiei de COVID-19, cu premierul Ludovic Orban, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, și cu ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Dupa intalnire,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in care a criticat decizia CCR de ieri potrivit careia amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale. Seful statului a precizat…