- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- In vreme ce liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca „sunt discuții” referitoare la finanțarea europeana de 600 milioane de euro destinata extinderii rețelelor de gaze naturale, ministrul liberal Virgil Popescu nu vede nicio problema. „In anumite puncte unde au existat rezerve la nivelul Comisiei Europene…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care Romania ar urma sa acceseze 30 de miliarde de euro pentru dezvoltare, este discutat din nou astazi la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis cu responsabilii guvernamentali pentru acest proiect. Sunt necesare modificari dupa ce, la negocierile…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, este criticat in termeni duri de europarlamentarul Carmen Avram in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), dupa ce Comisia Europeana a formulat noi observații, respingand forma trimisa de la București, „Mare scandal mare la Ministerul Agriculturii,…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența(PNRR) va fi lucrat pâna va fi suficient de bun pentru a fi acceptat de Comisia Europeana și implementat de România. El a precizat ca o prima forma a planului a fost discutata la Bruxelles unde s-au facut…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. "Este un fake news care circula din pacate, ca ar fi respins Comisia…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.

- Statele Membre ale UE planuiesc sa cheltuiasca o suma prea mica pentru a proteja natura din cele 672 milarde de euro acordate de Comisia Europeana prin Facilitatea de Redresare și Reziliența (RRF), acuza o coaliția europeana de ONG-uri de mediu cu ocazia reuniunii miniștrilor mediului din intreaga UE…