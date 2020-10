Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca personalul din invatamant merita sa fie sprijinit in contextul pandemiei de COVID-19 si a anuntat ca va solicita Guvernului sa precizeze daca exista bani in acest sens. Afirmatia sefului statului a venit in contextul in care Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. "Nu am citit proiectul, nu a ajuns la mine. Cand va ajunge il vom citi, il vom parcurge…