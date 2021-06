Orasele prezentului au fost construite pentru automobile, dar trebuie sa fie redate cetatenilor, iar in acest sens este nevoie de un efort al autoritatilor, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania, organizata de Asociatia Green Revolution, cu prilejul Zilei Mondiale a Bicicletei.





"In mod natural, am venit aici pe bicicleta. Cred ca este o zi foarte potrivita pentru a promova si noi, politicienii, mersul pe bicicleta", a spus seful statului.



El a afirmat ca in traficul din oras cei "mai vulnerabili"…