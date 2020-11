Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Valeriu Gheorghita, medic la Spitalul Militar Central, va fi coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID-19 la nivel national, el fiind invitat marti la Cotroceni, la sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea

- Premierul Ludovic Orban anunta o crestere a capacitatii locurilor in unitatile de Terapie Intensiva pentru pacientii Covid-19, precizand ca planul pe aceasta saptamana prevede o marire cu cel putin 200 de paturi, potrivit news.ro. Ludovic Orban a declarat luni, dupa o sedinta avuta la Ministerul…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 din Statele Unite a atins un alt record saptamana trecuta, crescand cu 18% la peste 575.000, in timp ce decesele au crescut cu 3%, potrivit unei analize a Reuters a rapoartelor de stat și federale, relateaza Reuters. Numarul de cazuri noi raportate in fiecare saptamana…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca in țara exista 3.065 de paturi de terapie intensiva pentru toți pacienții. Șeful statului anunța și o creștere a capacitații de ventilatoare de 73% din aprilie. In urmatoarele 10 zile, paturile de ATI se suplimenteaza in București cu 123. „Situația epidemiologica…

- „Autoritațile au acționat și au planuri clare, bine puse la punct” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 27 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. „Situația epidemiologica atat la nivel european, cat și la nivel național se agraveaza, din pacate, constant și…

- UPDATE – Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, cresterea capacitatii de testare pentru coronavirus, precum si a numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva. Precizarile au fost facute in debutul sedintei de guvern. ‘Cresteti in continuare capacitatea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca, la nivel national sunt disponibile 67 paturi in Terapie Intensiva pentru copiii bolnavi de coronavirus, 30 dintre ele fiind in Bucuresti, dintre care patru pentru nou-nascuti.