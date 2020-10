Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca in acest moment nu se discuta la nivelul conducerii statului despre inchiderea tuturor activitatilor. "In acest moment nu discutam la nivel de conducere a statului despre un asa-numit lockdown, adica inchiderea tuturor activitatilor, ci cautam solutii care permit ingradirea raspandirii virusului, dar in acelasi timp continuarea activitatilor esentiale. In definitiv, este nevoie, oricat de ingrijorati am fi - si eu sunt foarte ingrijorat - sa gasim un fel de a continua cu toate ca avem aceasta pandemie. In aceasta abordare…