Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a precizat, joi, intr-o declarație de presa susținuta la Cotroceni, ca cel mai probabil anul școlar se va incheia cu toți elevii in școli. Șeful statului susține ca unitațile de invațamant vor funcționa in continuare ținand cont de rata de incidența, insa este de așteptat…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit joi, dupa ce a avut o sedinta cu prim-ministrul Florin Citu si cu membri ai Guvernului cu repsonsabilitati in domeniul sanatatii, despre anul școlar care, cel mai probabil se va incheia cu toți elevii in clase. "In ceea ce privește școlile, pastram in continuare…

- UPDATE: Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis includerea școlilor din municipiul Bacau in scenariul verde. Lista tuturor școlilor din județul Bacau, cu sennariile in care sunt incluse, poate fi consultata aici. Incidența Covid-19 in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Incidența Covid-19 in municipiul Bacau a scazut sub 1 la mie (0,92 in ultimele 14 zile), ceea ce inseamna ca elevii din toți anii vor merge la școala. O decizie in acest sens va fi luata in cursul zilei de Comitetul Județean pentru Situații de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat ca a solicitat sa fie analizata posibilitatea ca elevii din clasele terminale, a VIII-a si a XII-a, aflate în scenariul rosu sa revina cu efective complete la cursuri dupa vacanta de Paste. …

- Consiliul National al Elevilor este de parere ca anul scolar 2021-2022 ar trebuie sa inceapa pe 6 septembrie si sa se incheie pe 4 iunie 2022, informeaza AGERPRES . “Consiliul National al Elevilor a atras atentia, inca din luna februarie a acestui an, cu privire la faptul ca structura anului scolar…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a analizat, miercuri, incidența cazurilor pozitive de Covid-19 la nivelul comunei Ciocanești și propunerea consiliului de administrație al școlii gimnaziale din comuna, avizata de Inspectoratul Școlar și de Direcția Sanatate Publica Suceava și a…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Suceava a analizat, miercuri, incidența cazurilor pozitive de Covid-19 la nivelul comunei Ciocanești și propunerea consiliului de administrație al școlii gimnaziale din comuna, avizata de Inspectoratul Școlar și de Direcția Sanatate Publica Suceava și a…