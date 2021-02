Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, cu privire la redeschiderea scolilor, ca situatia este buna si a punctat ca este important ca restrictiile impuse sa fie respectate in continuare.



"Ne-am uitat la scolile din Romania care s-au redeschis fizic pentru copii in semestrul II si pot sa va spun ca situatia este buna. Sunt peste 10.000 de scoli care functioneaza fizic cu elevii prezenti in scoala, sunt peste 6.000 de unitati de invatamant care functioneaza in scenariul galben, asta insemnand ca o parte semnificativa din copiii merg fizic la scoala, dar unii raman in sistemul…