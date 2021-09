​​VIDEO Inundaţii masive în Thailanda: cel puţin şapte morţi şi peste 70.000 de case sub apă Peste 70.000 de case sunt sub apa în urma ploilor musonice abundente care s-au abatut asupra Thailandei, în special în regiunile centrale, informeaza DPA, Xinhua și Agerpres.



Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si una este data disparuta ca urmare a acestor intemperii, scriu agențiile citate.



Pâna în prezent, 30 de provincii au fost afectate, inclusiv regiunea istorica Sukhothai, situata la 400 de kilometri nord de Bangkok.



Desi cele mai importante atractii turistice au fost scutite pâna acum, furtuna tropicala Dianmu a devastat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

