Ce planuri are Alianța USR PLUS pentru viitorul Parlament și cum arata, în opinia USR PLUS, Planul Strategic de redresare și reziliența lansat de Guvern? Dacian Cioloș, europarlamentar și Anca Dragu, candidat la alegerile parlamentare, au discutat, într-un interviu acordat HotNews.ro, despre cele 40 de angajamente ale USR PLUS pentru urmatorul legislativ, despre combaterea saraciei și daca are Alianța USR PLUS vreo intenție de a guverna alaturi de PSD. “În niciun caz, vreau sa fie foarte clar și rog pe oricine sa nu mai speculeze asupra acestui lucru, în niciun caz…