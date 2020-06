Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea acuza din spatele gratiilor ca este folosit in campania electorala din acest an Sursa articolului: INTERVIU EXCLUSIV Liviu Dragnea, Episodul 2. Acuzațiile sale dupa inculparea in dosarul Tel Drum: O sa fiu folosit in campanie. Am facut ceva prostii pe la garaj și trebuie sa fiu inculpat…

- Liviu Dragnea a sugerat în interviul acordat din Penitenciarul Rahova fostei sale consiliere Anca Alexandrescu ca Viorica Dancila și Paul Stanescu ar fi fost manipulați de servicii și convinși sa preia PSD. Realitatea TV a difuzat vineri seara a doua parte a primului interviu acordat din penitenciar…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a spus, in cadrul convorbirii avute cu jurnalista Anca Alexandrescu, despre prietenii pe care ii avea in partid, dar și despre mandatul Vioricai Dancila. Dragnea a vorbit despre Paul Stanescu, liderul de la Olt, dar și despre Ionel Arsene, ca despre niște prieteni…

- Paul Stanescu, secretar general interimar al PSD, a anunțat ca partidul va depune o moțiune de cenzura la cererea primarilor din partid, astfel incat alegerile locale sa fie organizate de un alt guvern. Declarația a fost facuta in contextul in care mai mulți colegi de partid, printre care Eugen Teodorovici…

