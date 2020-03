Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Mironeasa, membru fondator al Asociatiei „Bucurie pentru Viata”, a venit La Taifas , la Radio Sud, si a vorbit cu emotie despre cum sensul vietii se schimba cand ajuti. ONG-ul „Bucurie pentru Viata” se ocupa de proiecte pentru sprijinirea copiilor bolnavi de cancer din Oltenia, precum constructia…

- Matteo Salvini și partidul sau extremist, Liga, aflați in opoziție, zburda in sondaje și ar putea caștiga, duminica, alegerile din doua regiuni care ii erau in mod tradițional ostile, Emilia-Romagna și Calabria. Succesul vine pe fondul declinului Partidului Democrat, dar mai ales al Mișcarii 5 Stele…

- Cele mai multe trotuare din municipiul Suceava s-au transformat in aceasta dupa-amiaza in adevarate patinoare artificiale.Lipsa de reactie a firmelor de salubrizare si a celor de la Directia Domeniului Public face deplasarea extrem de riscanta pe trotuare, astfel incat sucevenii sunt rugati sa dea ...

- In viata putem sa avem de toate, putem sa avem bani, faima, iubire, insa astea se pot duce la fel de repede pe cat vin, ori in cazul opus, atunci cand nu ai nimic si nu te mai astepti la nimic din partea vietii, situatia se poate schimba radical si poti obtine totul, exact cand credeai ca orice sansa…

- Alicia Fraga Fernandez (27 de ani), centrul spaniol de la SCM Ramnicu Valcea, crede ca naționala Spaniei a fost privita de sus la Campionatul Mondial din Japonia. „Nimeni nu a crezut ca putem juca finala, nici noi chiar”, spune Alice. Acum trei ani, cand s-a transferat la Ramnicu Valcea, Alicia Fraga…

- Masa mai gustoasa ca cea servita de sarbatori, alaturi de toti cei dragi, nu e niciuna. Dar, ai grija, caci se poate transforma in marele tau inamic! Bolile digestive nu țin cont de varsta.Ospateaza-te fara griji!Excesele alimentare din timpul sarbatorilor, abundența de mancaruri grase, dulci, sarate,…

- Unii oameni se straduiesc atat de mult sa arate altfel, sa aiba un altfel de chip, sa se transforme, eventual sa fie ca alții…Ce fac? Apeleaza la chirurgia estetica! Uneori e nevoie de așa ceva, alteori nu. Poate ca tot ceea ce au cu adevarat nevoie cei care nu se vad așa cum sunt de fapt, naturali,…