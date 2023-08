Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Cristina Farcaș este șefa de promoție a specializarii Pedagogia invațamantului primar și preșcolar a Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", din cadrul UMFST „George Emil Palade" din Targu Mureș, absolvind frumoșii ani de studiu cu media 9,74. Am discutat cu absolventa – și viitoarea…

- Madalina Rohan este șefa de promoție a specializarii Limba și literatura romana – Limba și literatura engleza, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior" a UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, finalizand frumoșii ani de studiu cu media 9,19. Marți, 1 august, am discutat cu absolventa despre…

- Denisa Gorea, una dintre șefele de promoție ale Colegiului Național „Unirea" din Targu Mureș, de la profilul real, a acordat miercuri, 5 iulie, un interviu cotidianului Zi de Zi. Cu acest prilej, Denisa Gorea a vorbit despre secretul obținerii mediei 10 in cei patru ani de liceu, precum și despre planurile…

- Teodora Popistan a obținut media 9,78 la Bacalaureat 2023, aceasta fiind cea mai mare medie din acest an de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș și a treia din județul Mureș. Cu prilejul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Teodora Popistan a vorbit despre evoluția…

- Rareș Ormenișan, șeful de promoție al Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș cu media generala de 9,84, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi, prin intermediul caruia a oferit informații cu privire la pasiunile și perseverența sa. Reporter: Cu ce medie ai terminat cei patru ani…

- Victor Nagy, elev in clasa a VI-a la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut un Premiu Special la Olimpiada Naționala "Lectura ca abilitate de viața", competiție școlara care a avut loc in Constanța, in luna mai 2023. Premiul obținut este cu atat mai meritat cu cat Victor a incheiat proba…

- Flavius Turdean, unul dintre șefii de promoție de la Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu" din Targu Mureș, care a terminat cu media 9,64 cei patru ani, a vorbit despre pasiunile sale și despre cum și le-a descoperit pe parcursul anilor de liceu, in cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi. Reporter:…

