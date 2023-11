VIDEO Intervenție contracronometru a polițiștilor, la incendiul din Predeal In cursul zilei de ieri, la Poliția Stațiunii Predeal, un apel la numarul de urgența 112 a mobilizat polițiștii intr-o intervenție rapida și eficienta la un incendiu izbucnit intr-o locuința. A ars acoperisul constructiei pe o suprafata de aproximativ 150 mp si au fost degradate camerele locuintei in proportie de 60 %. Echipa de intervenție, formata din trei tineri polițiști, și-a demonstrat angajamentul in gestionarea acestei situații critice. Astfel, la sosirea la locul incidentului, polițiștii au constatat ca locuința era deja cuprinsa de flacari. Cu promptitudine, au evacuat persoanele aflate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

