VIDEO Insulele Faroe: Peste 1.400 de delfini au fost masacrați de localnici cu cuțitele într-o singură zi Obiceiul vânatorii de delfini din Insulele Faroe este pus la zid de o mare parte a opiniei publice internaționale dupa ce peste 1.400 de astfel de mamifere au fost ucise în ceea ce se pare ca este o captura record, scrie BBC.



Depfinii cu laterale albe (Leucopleurus acutus) au fost împinși duminica în cel mai mare fiord din acest teritoriu din Atlandicul de Nord. Ei au fost mânați cu barcile spre plaja Skalabotnur din Eysturoy, unde au fost uciși cu cuțitele.



Carcasele au fost trase la mal și distribuite localnicilor pentru consum.

Sursa articol: hotnews.ro

