Trei persoane din județul Alba sunt acuzate ca au luat ilegal bani de la peste 100 de persoane, dupa ce au cerut ajutor financiar in numele unor bolnavi de cancer. Potrivit Poliției Romane, politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza, joi, doua perchezitii domiciliare intr-un dosar penal in care […]