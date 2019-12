Stiri pe aceeasi tema

- Dupa atacul dintr-o tabara militara din Inates (vestul Nigerului) care s-a soldat cu peste 60 de morti, Emmanuel Macron l-a contactat telefonic miercuri seara pe presedintele nigerian si cei doi au convenit impreuna "sa le propuna omologilor lor sa amane pentru inceputul anului 2020 desfasurarea,…

- Ca urmare a atacului jihadist care a avut loc marti in Niger, presedintele francez Emmanuel Macron, in acord cu omologul sau nigerian Mahamadou Issoufou, a decis amanarea pentru inceputul lui 2020 a summitului liderilor celor cinci tari din Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Mauritania) ce era…

- Ca urmare a atacului jihadist care a avut loc marti in Niger, presedintele francez Emmanuel Macron, in acord cu omologul sau nigerian Mahamadou Issoufou, a decis amanarea pentru inceputul lui 2020 a summitului liderilor celor cinci tari din Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Mauritania) ce era…

- Treisprezece militari francezi au decedat în Mali în urma coliziunii accidentale a doua elicoptere, în timpul unei operatiuni de lupta contra jihadistilor, a anuntat marti presedintia franceza, transmit agențiile internaționale, preluate de Agerpres.Presedintele Emmanuel Macron…

- 13 militari francezi din forța ”Barkhane” din Mali au murit intr-un accident aviatic, in timpul unei misiuni impotriva jihadiștilor, a anunțat marți dimineața președinția franceza. Cei 13 militari au fost gasiți morți dupa ce doua elicoptere in care se aflau au intrat in coliziune din motive necunoscute,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a autorizat luni impunerea de sancțiuni împotriva liderilor de la Ankara, reintroducerea tarifelor vamale pentru oțelul turc și renunțarea la ideea încheierii unui acord comercial cu Ankara, ca raspuns la ofensiva Turciei din Siria, scrie Mediafax,…

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a propus, intr-un interviu acordat cotidianului Le Parisien, suspendarea Turciei din Alianta Nord-Atlantica din cauza ofensivei militare turce din nordul Siriei, condamnata dur de Uniunea Europeana si de Statele Unite. Francois Hollande, care in anul 2015…

- Decizia Statelor Unite de a se retrage din nord-estul Siriei pentru a lasa Turcia sa lanseze o ofensiva impotriva militantilor kurzi poate deschide calea unui reviriment al gruparii Stat Islamic, a avertizat luni ministrul francez al Apararii, Florence Parly, transmite Reuters.Franta este…