- Cel puțin noua persoane au fost ucise, miercuri, in Coreea de Sud, in momentul in care o cladire cu cinci etaje care era in curs de demolare s-a prabușit peste un autobuz in localitatea Gwangju, a anunțat Ministerul de Interne al țarii asiatice, informeaza CNN . Autobuzul, care in momentul incidentului…

- Cladirea cu trei etaje, situata in suburbia Malad West s-a prabusit miercuri seara, a declarat comisarul adjunct de politie Dilip Sawant. O casa cu etaj situata langa cladire a fost zdrobita sub daramaturi, scrie Agerpres. Optsprezece persoane au fost scoase de sub moloz, dintre care 11 au murit, a…

- Cel puțin 11 oameni au murit iar alți șapte au fost raniți miercuri seara, in orașul indian, Mumbai, dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabușit, relateaza BBC News. Printre cei care și-au pierdut viața se numara și opt copii.Poliția indiana a anunțat ca 18 persoane au fost scoase de sub daramaturi,…

- Cel putin 11 persoane, printre care sapte copii, si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabusit miercuri seara in orasul indian Mumbai, afectat de ploi torentiale, informeaza joi Xinhua, preluata de Agerpres.

- Cel putin 11 persoane, printre care sapte copii, si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabusit miercuri seara in orasul indian Mumbai, afectat de ploi torentiale, informeaza joi Xinhua, potrivit Agerpres. Mai multe persoane s-ar putea afla in continuare…

- Drumuri si piete din Mumbai au fost inundate, iar circulatia unora dintre autobuzele si trenurile locale a fost intrerupta miercuri, dupa sosirea primelor ploi din sezonul musonic in capitala financiara a Indiei, un oras deja grav afectat de pandemia de COVID-19, informeaza DPA. Sezonul…

- Optsprezece persoane au murit dupa ce un incendiu a izbucnit sambata intr-o secție a unui spital Covid din Gujarat, India, relateaza CNN . Este aș treilea mare incendiu izbucnit in ultimul an la facilitațile de tratare și cazare a bolnavilor de coronavirus. Focul a izbucnit la secția ATI a spitalului…

- Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața in urma prabusirii unei cladiri intr-o zona populara din Cairo. Alte 24 de persoane sunt ranite, informeaza Mediafax. Primele indicii arata ca prabușirea a venit dupa o explozie intr-o unitate de producție de produse lactate situata la parter.…