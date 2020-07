Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a prezentat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, proiectul unei ordonanțe de urgența care conține dublarea etapizata a alocațiilor pentru copii. Prima majorare ar urma sa aiba loc la 1 septembrie, fiind aferenta lunii august. „In ședința de guvern de astazi,…

- Alocațiile vor fi marite cu 20% anual, pana in anul 2022, a anuntat premierul Ludovic Orban in sedinta de Guvern de miercuri, 29 iulie. Astfel, acestea vor ajunge sa se dubleze abia la 1 iulie 2022. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a intervenit in sedinta de Guvern, precizand ca majorarile vor…

- Guvernul a dezbatut, miercuri seara, in prima lectura, Ordonanta de Urgența care prevede majorarea alocatiilor copiilor. Acestea vor crește etapizat și vor ajunge la valoarea dubla abia in a doua jumatate a lui 2022. Ministerul Muncii a propus majorarea lor treptata pana in 2020. Prima creștere ar…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat in ședința de Guvern ca alocațiile copiilor vor fi majorate de la 1 septembrie cu 20 la suta, iar dublarea acestora se va incheia in 2022."Ministerul Muncii va prezenta OUG care prevede dublarea alocațiilor. Calendarul pe care vi-l propun: 20…

- Violeta Alexandru susține ca majorarea alocațiilor este o prioritate pentru Guvern, iar acest lucru se va face etapizat. "Vreau sa asigur pe toata lumea ca Guvernul va creste alocatiile. Toate cresterile de alocatii de pana acum s-au facut la initiativele PNL. Suntem in lucru cu un proiect de urgenta.…

- Majorarea alocatiilor va fi anul acesta de 10-20 la suta, sustin surse guvernamentale, citate de Digi24. Acest lucru contravine insa legii ce prevede dublarea alocatiilor, precum si deciziei Curtii Constitutionale care a hotarat ca o amanare a majorarii este neconstitutionala. PSD acuza PNL ca…

- „Nu este o chestiune de optiune sa respectam decizia Curii Constitutionale. Pana la 1 august echipa guvernamentala va lua decizia corespunzatoare pentru punerea in aplicare a deciziei Curtii Constitutionale. Suntem pregatiti sa luam aceasta decizie in corespondenta cu posibilitatile pe care le are bugetul…

- Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru."Asteptam ca actul normativ sa…