- Liderul minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, a condamnat cu forta evenimentele care au avut loc miercuri la Capitoliul SUA si a imputat responsabilitatea pentru acestea presedintelui Donald Trump, potrivit CNN. "Acest templu al democratiei a fost profanat",…

- Secretarul american al Apararii, Christopher Miller, a declarat pentru cotidianul New York Times ca a decis desfasurarea Garzii Nationale din Washington la Capitoliu impreuna cu vicepresedintele Mike Pence, si nu cu presedintele Donald Trump. "Am activat pe deplin…

- Congresul Statelor Unite intentioneaza sa continue certificarea rezultatului alegerilor prezidentiale in cursul noptii de miercuri spre joi, dupa plecarea de la Capitoliu a manifestantilor pro-Trump care au blocat cu cateva ore inainte desfasurarea sedintei comune, a anuntat presedinta democrata…

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

- Vicepresedintele in exercitiu al SUA, Mike Pence, a declarat miercuri ca protestatarii implicati in violentele de la Capitoliul din Washington vor raspunde in fata legii, transmite Reuters. Pence a cerut incetarea imediata a protestelor violente si a insistat ca…

- Președintele american a lansat un apel intr-un mesaj pe Twitter catre protestatarii care au intrat in cladirea Congresului, acolo unde miercuri are loc ședința pentru validarea victoriei lui Joe Biden in alegeri.„Va cer tuturor de la Congres sa ramaneți pașnici. Fara violența. Amintiți-va ca suntem…

- O procedura formala, aceea de a valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie, se desfașoara in Statele Unite sub tensiune. Mai mulți susținatori ai lui Donald Trump s-au adunat in capitala Washington D.C. pentru a protesta fața de rezultatele alegerilor, susținand ca republicanul a fost…