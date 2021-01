Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri noaptea un mesaj pe Twitter in contextul protestelor de la Washington, aratand ca ''violenta de la Capitol Hill este ingrijoratoare si inacceptabila''. ''Violenta de la Capitol Hill din Washington DC este ingrijoratoare si inacceptabila. Avem incredere in democratia SUA, care ar trebui sa ramana un model la nivel mondial, si ne exprimam increderea ca situatia va dezescalada in curand pentru a permite reluarea validarii voturilor'', arata MAE pe Twitter. The violence at t/Capitol Hill in Washington DC is concerning…