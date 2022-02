Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene asupra manifestantilor de pe bulevardul Champs Elysees din Paris, sambata, la scurt timp dupa ce un "convoi al libertatii" care protesta impotriva restrictiilor pandemice a ajuns in capitala, iar masini cu protestatari au reusit sa treaca de punctele de…

- Inspirați de protestul care are loc de doua saptamani in Canada, șoferi din numeroase orașe franceze au incercat sa intre sambata in Paris in ciuda interdicției impuse de autoritați care au blocat intrarea in capitala franceza, relateaza Reuters . Vehiculele au fost interceptatea la mai multe puncte…

- Protestatarii - nemulțumiți de restricțiile impuse in pandemie și de obligativitatea vaccinarii - se inspira din modul de a manifesta adoptat de șoferii de camioane din Canada, care practic au paralizat intreaga activitate in capitala Ottawa si au perturbat comertul transfrontalier cu SUA.

- Administrația Biden i-a cerut joi prim-ministrului canadian Justin Trudeau sa foloseasca „puterile federale” pentru a opri blocada camionagiilor canadieni care protesteaza impotriva restricțiilor anti-Covid aplicate de guvernul de la Ottawa, scrie Reuters. Demonstrațiile din Canada i-au inspirat și…

- Primarul capitalei canadiene Ottawa, Jim Watson, a declarat „stare de urgența” pentru a putea gestiona situația fara precent provocata de camionagii care au blocat orașul pentru a protesta impotriva mandatului care ii obliga sa se vaccineze impotriva Covid-19, relateaza Reuters . „Protestul reflecta…

- Peste 10.000 de oameni și sute de vehicule, majoritatea camioane, au blocat centrul capitalei federale a Canadei. Protestul a fost organizat de o parte a camionagiilor transfrontalieri, furioși ca trebuie sa se vaccineze, pentru a mai putea activa intre Canada și Statele Unite. Organizatorii spun ca…