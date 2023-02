VIDEO Incident șocant la un liceu din Bacău. Elev bătut și băgat cu capul în toaletă Inca un incident socant intr-o scoala romaneasca. Un elev de liceu din Bacau a fost batut de mai multi colegi si bagat cu capul in vasul de toaleta. Colegii au filmat totul, iar imaginile au ajuns pe internet, postate de bunicul unuia dintre elevi, și au fost distribuite imediat de sute de ori pe rețelele […] The post VIDEO Incident șocant la un liceu din Bacau. Elev batut și bagat cu capul in toaleta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colegii au filmat totul, iar imaginile au ajuns pe internet, postate de bunicul unuia dintre elevi, și au fost distribuite imediat de sute de ori pe rețelele de socializare. Acolo le-au vazut si politistii, care au deschis o ancheta. „La data de 31 ianuarie a.c, polițiștii Biroului Siguranța Școlara…

- Inca un incident socant intr-o scoala romaneasca. Un elev de liceu din Bacau a fost batut de mai multi colegi si bagat cu capul in vasul de toaleta. Colegii au filmat totul, iar imaginile au ajuns pe internet, postate de bunicul unuia dintre elevi, și au fost distribuite imediat de sute de ori pe rețelele…

- Trei tineri care au batut un politist aflat in timpul liber pentru ca a intervenit cand o femeie era agresata pe peronul unei gari din judetul Vrancea, au fost retinuti. Ei sunt cercetati pentru loviri si alte violente, dar nu si pentru ultraj. Sindicatul Europol reclama ca, in aceste conditii, politistii…

- O fetita de un an si jumatate si tatal sau ai suferit arsuri corneene dupa ce au fost expusi accidental la o lampa cu ultraviolete la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitala. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis ca vor fi facute verificari la unitatea sanitara. ”Pacienta minora, in varsta…

- Elevii care incep clasa a cincea anul viitor vor avea parte de schimbari uriașe la finalul celor patru ani de gimnaziu. Noua Lege a Educației propune reintroducerea admiterii la liceu, din 2028. Liceele din țara cu cea mai mare concurența, indiferent daca sunt colegii naționale, colegii tehnologice…

- Cadavrul partial carbonizat al unei fete in varsta de 16 ani a fost gasit de familie in curtea casei sale din localitatea Bogdanesti, din județul Bacau, a anunțat, marți, Inspectoratul Județean de Politie. „Politistii au deschis o ancheta in acest caz, cercetarile fiind continuate in cadrul unui dosar…

- Un oficial rus de ocupație din regiunea ucraineana Herson a fost ranit luni intr-o explozie de mașina, dar este „in stare stabila”, au anunțat agențiile ruse, citate de AFP. Vitali Buliuk, primul viceguvernator al acestei regiuni din sudul Ucrainei, pe care Moscova a anexat-o la sfarșitul lunii septembrie…

- Un barbat de 65 de ani și-a dat foc, in aceasta dimineața, in fața primariei din Peștișani, județul Gorj. Focul a fost stins de martori, iar barbatul a fost dus la spital cu arsuri. ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența generata de o persoana care s-a autoincendiat…