VIDEO Încep pregătirile pentru Paște! Parada costumelor săsești n-a lipsit nici anul acesta de la Ostermarkt Weekendul acesta, piața centrala gazduiește Ostermakt, un targ tradițional dedicat sarbatorilor pascale, de pe vremea sașilor. De la eveniment nu a lipsit nici tradiționala parada a costumelor sasești, mai mulți elevi defiland prin centrul orașului. De asemenea, bistrițenii pot sa-și cumpere bunatați și produse specifice acestor sarbatori. Cu vreme mohorata și spectatori puțini, așa au fost intampinați elevii imbracați in costume sasești, care au dus mai departe și anul acesta tradiția paradei de Ostermarkt. Cei cațiva elevi care s-au incumetat sa infrunte ploaia ce se oprea doar pentru cateva… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

