VIDEO - Incendiu violent in Lipia soldat cu un deces! In seara zilei de 17.12.2021, orele 20.00 un incendiu violent , a izbucnit in satul Lipia,Comuna Merei. In urma incendiului un barbat in varsta de 60 de ani si- a pierdut viata. Dupa stingerea incendiului care a mistuit intreaga casa, barbatul a fost gasit carbonizat in fotoliu.Din spusele vecinilor, acesta se intorsese recent din strainate, era divortat si locuia singur.Incendiul se pare ca a pornit de la cosul de fum necuratat, casa nefiind locuita de multi ani. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

