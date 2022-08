Stiri pe aceeasi tema

- Un rechin a fost filmat de turiștii care se aflau pe plaja Kamari de pe insula greceasca Kos, la o distanța de aproximativ 50 de metri de țarm. Turiștii care se aflau in apa s-au indreptat rapid catre mal pentru a se feri de pericol, scrie greekcitytimes.com. Jackie Jones, o femeie din Staffordshire, Marea…

- Mai multe perchezitii au avut loc la o grupare specializata in inselaciune si spalare de bani, mai multi romani fiind suspectati ca au postat anunturi fictive pe internet prin care au pacalit peste 100 de persoane din Europa, prejudiciul ridicandu-se la trei milioane de euro. Potrivit DIICOT, perchezițiile…

- Ionut Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, considera ca motivul pentru care Mamaia a scazut in acest an si a avut mai putini turisti este legat de pretul parcarii din statiune. Presedintele organizatiei Patronale Mamaia – Constanta si prim-vicepresedinte executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul…

- Thomas Angelopoulos, directorul Centrului de Sanatate din Prinos, , atrage atenția cu o postare pe Facebook legata de izbucnirea cazurilor de coronavirus pe insula Thassos. „Din cauza unui focar mare de incidente Covid-19 pe insula, deși nu este obligatoriu, se recomanda purtarea maștii in toate locurile…

- Trei adolescente s-au incaierat intr-un parc din localitatea Orbeasca, lovindu-se cu pumnii si picioarele si tarandu-se pe asfalt una pe alta. Politia s-a autosesizat si a deschis dosar penal dupa ce imagini cu bataia au fost postate pe Facebook. Bataia a avut loc seara zilei de 10 iulie, in jurul orei…

- Panica pe o plaja din Marmaris, turcia. Turiștii care se aflau in apa au crezut ca au de-a face cu un rechin, cand o creatura și-a facut apariția in apropierea lor. Unul dintre barbați l-a izgonit cu ajutorul unui mop. Turiștii de pe plaja din Marmaris au intrat in panica atunci cand au observat o […]…

- A fost panica la bordul unui avion care ar fi trebuit sa aterizeze la Iasi. Cursa Londra-Iasi, cu aproape 200 de pasageri la bord, printre care si 10 copii, a survolat aeroportul timp de 40 de minute, pana cand pilotul a decis sa renunte la manevra. Din cauza vantului puternic, aeronava a fost redirectionata…

- Un BMW care circula cu viteza nu a oprit la o trecere de pietoni, deși celelalte mașini au incetinit, deoarece pe zebra tocmai trecea un cuplu cu un carucior cu bebelușul. Vitezomanul a fost oprit cateva zeci de metri mai departe, de un polițist pe motocicleta. Conform imaginilor postate pe 15 iunie…