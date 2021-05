Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov a anunțat producerea unui incendiu la un depozit de paleți pe Șoșeaua Morarilor din București. In prezent acționeaza șapte autospeciale de stingere și doua de descarcerare. Conform sursei citate, nicio persoana nu a fost ranita și nu sunt posibilitați de propagare. Momentan nu se știu informații despre cauza care a dus la izbucnirea incendiului. The post VIDEO Incendiu la un depozit de paleți de pe Șoseaua Morarilor din Capitala/ Nu sunt victime appeared first on Puterea.ro .