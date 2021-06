Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav pe DE 583 in dreptul localitații Hoisesti, comuna Dumești, județul Iași. Doua autovehicule implicate. Doua victime, una conștienta preluata de TIM, transportata la spital și una inconștiența incarcerata. Au acționat de la Detașamentul 1 de Pompieri Iași, un echipaj de prima intervenție,…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia, in cooperare cu SAJ Alba, intervine, miercuri dupa-masa, pentru acordarea primului ajutor și descarcerare la un accident rutier produs pe DJ 107, pe raza localitații Drambar(zona pod Teleac).In accident sunt implicate 2 autoturisme din care au rezultat 3 victime(2…

- Pompierii craioveni au acționat in aceasta dupa amiaza degajarea unor copaci care au cazut pe cateva autoturisme, in urma rafalelor de vant. 1 de 3 Detașamentul 1 Pompieri Craiova a intervenit cu o autospeciala pe in municipiu pe str.1 Mai, bl. I.70. Autoturismul era parcat și nu au fost victime. S-a…

- Accidentul s-a produs vineri, in jurul orei 19:00, la cariera de piatra din localitatea Malcoci.La locul intervenției s-au deplasat de urgența un echipaj de lal Detașamentul de Pompieri Tulcea, cu accesorii pentru alpinism și un echipaj SAJ tip C, potrivit Ziua de Constanța. Victima, in varsta de 13…

- MARGA – Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN68, la Marga, intre un autoturism și o motocicleta, cu o persoana incarcerata! A intervenit de urgența Detașamentul de Pompieri Caransebeș, cu o autospeciala pentru descarcerare, și un echipaj de ambulanța de la Oțelu Roșu. Victima…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 23 aprilie 2021, in jurul orei 17.00, in Cartierul Micești, din Municipiul Alba Iulia. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru acordarea primului ajutor și descarcerare la un accident rutier produs in municipiul Alba Iulia, zona Micești. Din primele…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in cartierul craiovean Mofleni. Potrivit ISU Dolj, Detașamentul 1 de Pompieri Craiova a intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea incendiului de vegetație uscata din zona Mofleni. Cel mai…